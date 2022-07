Twitter fa causa a Musk per obbligarlo a comprare (Di mercoledì 13 luglio 2022) Twitter ha citato in tribunale Elon Musk per obbligare il multimiliardario a rispettare l'accordo di acquisto del social network. La citazione è stata depositata presso una corte del Delaware. Le autorità giudiziarie dovranno ora verificare se effettivamente Twitter abbia violato gli impegni presi nel quadro dell'accordo raggiunto lo scorso aprile Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022)ha citato in tribunale Elonper obbligare il multimiliardario a rispettare l'accordo di acquisto del social network. La citazione è stata depositata presso una corte del Delaware. Le autorità giudiziarie dovranno ora verificare se effettivamenteabbia violato gli impegni presi nel quadro dell'accordo raggiunto lo scorso aprile

