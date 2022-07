Tassisti in guerra contro Uber e Draghi, ancora scioperi: “Pronti a paralizzare le città” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug – I Tassisti tornano a protestare a gran voce nelle strade del centro della capitale, blindato dalla polizia in assetto antisommossa per evitare che i manifestanti raggiungano il palazzo del governo. Nel pomeriggio di ieri cinque Tassisti si sono incatenatidavanti a Palazzo Chigi, in seguito è scattata la mobilitazione di migliaia di Tassisti da tutta Italia che si stanno riversando a Roma. La protesta chiede lo stralcio dell’articolo 10 dal ddl concorrenza, fortemente osteggiato dalle “auto bianche”, che contiene il nodo della liberalizzazione del settore taxi. Molti gli slogan contro il governo Draghi, ma soprattutto contro Uber. I Tassisti contro art.10 del nuovo del concorrenza Già durante martedì 12 luglio in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug – Itornano a protestare a gran voce nelle strade del centro della capitale, blindato dalla polizia in assetto antisommossa per evitare che i manifestanti raggiungano il palazzo del governo. Nel pomeriggio di ieri cinquesi sono incatenatidavanti a Palazzo Chigi, in seguito è scattata la mobilitazione di migliaia dida tutta Italia che si stanno riversando a Roma. La protesta chiede lo stralcio dell’articolo 10 dal ddl concorrenza, fortemente osteggiato dalle “auto bianche”, che contiene il nodo della liberalizzazione del settore taxi. Molti gli sloganil governo, ma soprattutto. Iart.10 del nuovo del concorrenza Già durante martedì 12 luglio in ...

