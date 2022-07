Spezia, TMW: “In arrivo Caldara dal Milan” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Spezia TMW- Lo Spezia lavora nel mercato in entrata, dopo la probabile cessione di Maggiore, Gotti vuole un colpo in difesa che abbia tanta esperienza. Il colpo in difesa arriva dai nuovi campioni d’Italia ed è, Mattia Caldara. Il centrale ex Juventus, ha lasciato da poco i suoi compagni a Milanello, dove si dirigerà verso la Spezia per sostenere domani mattina le visite mediche di rito. Dopo il prestito al Venezia, nuova esperienza in Liguria con gli aquilotti che cercano di nuovo una tranquilla salvezza. Sarà un prestito dove il Milan dovrà pagare metà dell’ingaggio del difensore centrale. Spezia, ecco Caldara: è il profilo adatto per la difesa? Mattia Caldara, classe 94 è un difensore atletico e molto robusto. Non abilissimo nel ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 13 luglio 2022)TMW- Lolavora nel mercato in entrata, dopo la probabile cessione di Maggiore, Gotti vuole un colpo in difesa che abbia tanta esperienza. Il colpo in difesa arriva dai nuovi campioni d’Italia ed è, Mattia. Il centrale ex Juventus, ha lasciato da poco i suoi compagni aello, dove si dirigerà verso laper sostenere domani mattina le visite mediche di rito. Dopo il prestito al Venezia, nuova esperienza in Liguria con gli aquilotti che cercano di nuovo una tranquilla salvezza. Sarà un prestito dove ildovrà pagare metà dell’ingaggio del difensore centrale., ecco: è il profilo adatto per la difesa? Mattia, classe 94 è un difensore atletico e molto robusto. Non abilissimo nel ...

