Rientro a scuola, l’allarme del SIMA: “Si rischia nuova ondata di contagi. Dotare classi di adeguati sistemi di aerazione e dispositivi Smart di monitoraggio CO2” (Di mercoledì 13 luglio 2022) In vista della riapertura delle scuole a settembre, la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) lancia l’allarme sanitario per studenti e personale scolastico e segnala come l’Italia si sia fermata sul fronte delle misure per ridurre i contagi Covid all’interno delle aule. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 luglio 2022) In vista della riapertura delle scuole a settembre, la Società Italiana di Medicina Ambientale () lanciasanitario per studenti e personale scolastico e segnala come l’Italia si sia fermata sul fronte delle misure per ridurre iCovid all’interno delle aule. L'articolo .

Pubblicità

ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Rientro a scuola, l’allarme del SIMA: “Si rischia nuova ondata di contagi. Dotare classi di adeguati sistemi di aerazi… - orizzontescuola : Rientro a scuola, l’allarme del SIMA: “Si rischia nuova ondata di contagi. Dotare classi di adeguati sistemi di aer… - ProDocente : Ritorno a scuola: a poco più di un mese dal rientro ancora niente piano. In arrivo linee guida sulla ventilazione - Corriere_Salute : Lunedì 8 settembre le scuole riapriranno per il terzo anno di pandemia, ma c’è tanta incertezza su come sarà il rie… - ziale79 : @borghi_claudio @RizzoGiov Speriamo onorevole, io tremo per il rientro a scuola dei bambini (e anche del mio, visto… -