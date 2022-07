Inflazione statunitense al 9,1% in giugno, sopra le attese e sui livelli più elevati da 40 anni. Giù le borse, dollaro sopra l’euro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nuova fiammata dell’Inflazione negli Stati Uniti in giugno. I prezzi al consumo sono saliti del 9,1% su base annua, sopra le attese degli analisti che scommettevano su +8,8%. Su base mensile l’aumento è stato dell’1,3%. Prima della diffusione del dato la Casa Bianca aveva affermato di attendersi un’Inflazione “molto elevata” soprattutto a causa dei prezzi della benzina. L’incremento dei prezzi è superiore alle previsioni degli analisti ed è destinato a rafforzare la determinazione con cui la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, sta operando la sua stretta monetaria. Già per luglio è in programma un altro rialzo dei tassi dello 0,75%. Per questa ragione, dopo la comunicazione del dato, i futures sui listini azionari di Wall ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nuova fiammata dell’negli Stati Uniti in. I prezzi al consumo sono saliti del 9,1% su base annua,ledegli analisti che scommettevano su +8,8%. Su base mensile l’aumento è stato dell’1,3%. Prima della diffusione del dato la Casa Bianca aveva affermato di attendersi un’“molto elevata”ttutto a causa dei prezzi della benzina. L’incremento dei prezzi è superiore alle previsioni degli analisti ed è destinato a rafforzare la determinazione con cui la Federal Reserve, la banca centrale, sta operando la sua stretta monetaria. Già per luglio è in programma un altro rialzo dei tassi dello 0,75%. Per questa ragione, dopo la comunicazione del dato, i futures sui listini azionari di Wall ...

Pubblicità

InvestimentiBNP : A giugno l'inflazione statunitense su anno si è attestata al 9,1% rispetto all'8,8% previsto - OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Inflazione statunitense al 9,1% in giugno, sopra le attese e sui livelli più elevati da 40 anni. Giù le borse https://… - zazoomblog : Inflazione statunitense al 91% in giugno sopra le attese e sui livelli più elevati da 40 anni. Giù le borse -… - fattoquotidiano : Inflazione statunitense al 9,1% in giugno, sopra le attese e sui livelli più elevati da 40 anni. Giù le borse - flaviotiravento : RT @RaffaeleGianni4: @Resistenza1967 Comprati il gas statunitense al triplo del prezzo del gas russo, con l'euro in bancarotta, con l'infla… -