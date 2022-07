IN ITALIA E' VIETATO NON ESSERE D'ACCORDO CON CHI COMANDA (Di mercoledì 13 luglio 2022) Epperò la Capitale Morale ha avuto un GayPride di due settimane che ora prosegue con iniziative capillari di Zona, in una delle quali - leggo - ci sarà animazione riservata a (sic) bambini dai 3 agli ... Leggi su bastabugie (Di mercoledì 13 luglio 2022) Epperò la Capitale Morale ha avuto un GayPride di due settimane che ora prosegue con iniziative capillari di Zona, in una delle quali - leggo - ci sarà animazione riservata a (sic) bambini dai 3 agli ...

IN ITALIA E' VIETATO NON ESSERE D'ACCORDO CON CHI COMANDA Bene, noi popolo d'Italia fino a qualche tempo fa potevamo lamentarci di aver sbagliato scelta. Ora neanche questo, perché da tempo non scegliamo più niente. Rassegnati all'oppressione, plagiati ... Volevano iniettarmi il Remdesivir ... dove ai positivi da Covid e , pare, anziani (asintomatici, ripeto: sani ) viene vietato di ... La storia racconterà tutto questo con orrore; ciò succedeva in Italia sotto gli occhi di tutti, a ... La Stampa Bene, noi popolo d'fino a qualche tempo fa potevamo lamentarci di aver sbagliato scelta. Ora neanche questo, perché da tempo non scegliamo più niente. Rassegnati all'oppressione, plagiati ...... dove ai positivi da Covid e , pare, anziani (asintomatici, ripeto: sani ) vienedi ... La storia racconterà tutto questo con orrore; ciò succedeva insotto gli occhi di tutti, a ... L'Italia agli Europei di calcio femminile: vietato abbattersi