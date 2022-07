Il calciomercato del Napoli decolla: il sostituto di Koulibaly e due colpi in attacco | FOTO (Di mercoledì 13 luglio 2022) Anche il calciomercato del Napoli entra nel vivo. La squadra è reduce da una stagione positiva e il terzo posto conquistato in Serie A rappresenta un punto di partenza. L’allenatore Luciano Spalletti si è dimostrato molto preparato e la decisione di continuare il rapporto conferma le ambizioni del club. Non sarà sicuramente una stagione facile, la concorrenza è infatti altissima: il Milan è in grado di ripetersi, l’Inter si è regalato il ritorno di un attaccante come Lukaku, la Juventus ha chiuso due colpi da novanta come Pogba e Di Maria e altri innesti sono in arrivo. In corsa per obiettivi importanti anche la Roma, senza dimenticare Lazio, Atalanta e Fiorentina. Il Napoli ha tutte le carte in regola per disputare una stagione di vertice. Il nuovo Napoli In porta il Napoli ha deciso ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Anche ildelentra nel vivo. La squadra è reduce da una stagione positiva e il terzo posto conquistato in Serie A rappresenta un punto di partenza. L’allenatore Luciano Spalletti si è dimostrato molto preparato e la decisione di continuare il rapporto conferma le ambizioni del club. Non sarà sicuramente una stagione facile, la concorrenza è infatti altissima: il Milan è in grado di ripetersi, l’Inter si è regalato il ritorno di un attaccante come Lukaku, la Juventus ha chiuso dueda novanta come Pogba e Di Maria e altri innesti sono in arrivo. In corsa per obiettivi importanti anche la Roma, senza dimenticare Lazio, Atalanta e Fiorentina. Ilha tutte le carte in regola per disputare una stagione di vertice. Il nuovoIn porta ilha deciso ...

Napoli, Koulibaly va al Chelsea: già stasera vola a Londra

Già nella giornata di ieri i Blues e il club azzurro avevano trovato un principio di accordo e in questi istanti i legali del presidente De Laurentiis hanno dato il via libera alla cessione.

Dalla Francia: il PSG vuole chiudere per Renato Sanches

Il Paris Saint Germain vuole accelerare sul mercato ed è pronto a chiudere i 3 fascicoli aperti sulla scrivania del ds Campos. Uno di questi è quello che vede Renato Sanches del Lille come principale obiettivo per il centrocampo. Secondo L'Equipe c'è ancora distanza fra i due club (10 milioni la prima proposta, respinta) mentre c'è già accordo con il portoghese.

Calciomercato Milan: Renato Sanches vuole il PSG

Il Milan non ha più molto tempo e deve cercare di chiudere per alcuni 'nomi pesanti'. Tra i principali obiettivi c'è Charles De Ketelaere che il Bruges sembra pronto a cedere per 30 milioni di euro.