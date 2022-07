Governo | Renzi | “Se così deve essere | meglio la crisi”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’unica cosa certa è che non possiamo andare avanti come negli ultimi due mesi. Sela”.Matteoa Qn. “Per come si sono messe le cose, le opzioni realisticamente sul tavolo sono tre. L’opzione uno è che i Cinquestelle tornino in squadra. La ritengo illogica perché perderebbero anche quel po’ di faccia che gli rimane, ma insomma è un’opzione”. “La seconda è un Draghi bis. Tecnico o politico poco importa. Le formule non mi appassionano”. La terza “le elezioni anticipate. Penso sempre che le elezioni debbano arrivare alla scadenza naturale, ma se dobbiamo andare avanti con questa tarantella,andare a votare”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "L'unica cosa certa è che non possiamo andare avanti come negli ultimi due mesi. Se così deve essere, meglio la crisi". Così Matteo Renzi a Qn. "Per come si sono messe le c ...Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sa che lasciare il Governo Draghi avrebbe un prezzo. Se da una parte viene percepita come la soluzione ideale per tornare a far riprendere quota ai ...