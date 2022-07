FOCUS – Cairo | ecco perchè Skriniar costa più di Bremer

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Gioco delle valutazioni traNella giornata di ieri il presidente del Torino, Urbanoha polemizzato sul prezzo (possibile) di vendita tra Gleisone Milan. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha messo a confronto le carriere dei due difensori. “E’ indubbio che il brasiliano sia stato eletto migliore difensore dello scorso campionato dalla Lega e che abbia avuto diverse richieste. Al tempo stesso non va dimenticato che, pur due anni più anziano (27 anni contro 25), ha una maggiore esperienza internazionale sia in Champions (23 gare a 0) sia in nazionale (54 a 0). In piùha una clausola rescissoria che può esercitare a gennaio, mentre Milan, se non sarà ceduto, è pronto a rinnovare il contratto in scadenza ...