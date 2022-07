Firma di Griezmann! Si allena presso le strutture di Ibiza

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport a proposito della massima divisione spagnola: 07/12/2022 alle 21:52 est Il francese affretta le vacanze prima di passare all’mento dell’Atleti Il nazionale francese vuole avvicinarsi alla preparazione fisica con la ‘Profe’ Ortega a tutto gas Antoine Griezmann precipita le sue vacanze aprima di entrare nella disciplina dell’Atlético de Madrid. Il nazionale francese vuole avvicinarsi alla preparazione fisica con la ‘Profe’ Ortega a tutto gas ed è per questo che lavora il suo tono muscolare anche negli ultimi giorni di riposo. Griezmann ha utilizzato ledell’Unión Deportiva, così come lo stesso pitiuso club si occupava della pubblicità attraverso i social network. Il “Piccolo Principe” non ha esitato a ...