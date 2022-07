E’ davvero Luca Marinelli il nuovo amore di Ilary Blasi? Lei diceva di non conoscerlo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Ilary Blasi smentiva la crisi con Francesco Totti, smentiva tutte le voci di un matrimonio che stava per finire o che era già finito e anche ovviamente, il fatto che lei o l’ex calciatore, avessero delle nuove storie d’amore. E Silvia Toffanin le aveva chiesto anche come mai, i giornali avessero fatto persino il nome di quello che, a detta dei media appunto, sarebbe stato il suo nuovo interesse sentimentale. Si parlava già a febbraio marzo dell’attore Luca Marinelli ma all’epoca la conduttrice disse che non lo conosceva neppure. Secondo la rivista Chi e non solo però, sarebbe proprio Luca Marinelli il nuovo fidanzato di Ilary Blasi. C’è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 luglio 2022) Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo,smentiva la crisi con Francesco Totti, smentiva tutte le voci di un matrimonio che stava per finire o che era già finito e anche ovviamente, il fatto che lei o l’ex calciatore, avessero delle nuove storie d’. E Silvia Toffanin le aveva chiesto anche come mai, i giornali avessero fatto persino il nome di quello che, a detta dei media appunto, sarebbe stato il suointeresse sentimentale. Si parlava già a febbraio marzo dell’attorema all’epoca la conduttrice disse che non lo conosceva neppure. Secondo la rivista Chi e non solo però, sarebbe proprioilfidanzato di. C’è ...

