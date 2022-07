Due famiglie fanno causa a TikTok: le loro bimbe sono morte per un gioco terribile (Di mercoledì 13 luglio 2022) Le famiglie di due bambine, presumibilmente decedute a seguito di una sfida virale su TikTok, hanno fatto causa al social cinese. Per i legali delle famiglie gli algoritmi del social network sarebbero responsabili delle due tragedie. Non sappiamo ancora se le due ragazzine americane siano davvero morte a causa del un gioco virale noto come blackout challenge. Ma sta di fatto che entrambe si sono autosoffocate fino a svenire e poi a morire. Proprio come suggerito da un pericoloso gioco diffusosi nel 2021 su TikTok. Un social può essere responsabile di istigazione al suicidio? Lo deciderà una corte americana (Pixabay) – www.curiosauro.itLe due famiglie che hanno fatto causa a ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ledi due bambine, presumibilmente decedute a seguito di una sfida virale su, hanno fattoal social cinese. Per i legali dellegli algoritmi del social network sarebbero responsabili delle due tragedie. Non sappiamo ancora se le due ragazzine americane siano davverodel unvirale noto come blackout challenge. Ma sta di fatto che entrambe siautosoffocate fino a svenire e poi a morire. Proprio come suggerito da un pericolosodiffusosi nel 2021 su. Un social può essere responsabile di istigazione al suicidio? Lo deciderà una corte americana (Pixabay) – www.curiosauro.itLe dueche hanno fattoa ...

