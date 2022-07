(Di mercoledì 13 luglio 2022) BTSvolge lo sguardo ad Oriente. The Walt Disney Company Asia Pacific ha stretto un accordo di collaborazione sui contenuti con Hybe, società di piattaforme di intrattenimento globale nata come etichetta discografica nella Corea del Sud. L’accordo prevede la distribuzione globale di cinque titoli tra cui due serie con i BTS, band fenomeno del k pop, che saranno lanciate sulle piattaforme streaming Disney. Di seguito tre dei progetti di Hybe in arrivo sulle piattaforme streaming Disney: BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA: Questo esclusivo film concerto in 4K mostra l’esibizione live dei BTS al Sofi Stadium di Los Angeles nel novembre 2021. È stata la prima volta dall’inizio della pandemia che la band ha incontrato i fan di persona, eseguendo i successi della classifica Billboard “Butter” e “Permission to dance”. IN THE SOOP: Friendcation: Un travel ...

Disney+ punta sui BTS Disney+ volge lo sguardo ad Oriente. The Walt Disney Company Asia Pacific ha stretto un accordo di collaborazione sui contenuti con Hybe, società di piattaforme di intrattenimento globale nata come et ...