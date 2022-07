Barcellona, UFFICIALE: Trincao in prestito allo Sporting Lisbona (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Barcellona comunica ufficialmente la cessione in prestito fino a giugno 2023 dell'attaccante Francisco Trincao allo Sporting Lisbona. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilcomunica ufficialmente la cessione infino a giugno 2023 dell'attaccante Francisco

Pubblicità

sportli26181512 : #Barcellona, #Raphinha sbarca al Camp Nou: è ufficiale: L'ala brasiliana classe 1996 firma con i Blaugrana un contr… - sportli26181512 : Barcellona, UFFICIALE: accordo col Leeds per il colpo Raphinha: La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche u… - cmdotcom : #Barcellona, UFFICIALE: accordo col #Leeds per il colpo #Raphinha - ZonaBianconeri : RT @Domenic36396232: ? UFFICIALE ? Matheus #Pereira ( ex #Juventus ) lascia il #Barcellona per unirsi a titolo definitivo all'#Eibar che ha… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Matheus #Pereira ( ex #Juventus ) lascia il #Barcellona per unirsi a titolo definitivo all'#Eibar che… -