Amichevoli estive Napoli | date | avversarie e dove vederle in tv

(Di mercoledì 13 luglio 2022)VEDERE– Comincia ufficialmente oggi la stagione 2022/2023 per il. Gli azzurri si stanno radunando oggi all’SSCKonami Training Center di Castel Volturno, e partiranno poi per il ritiro di Dimaro questo venerdì, l’8 luglio. Rimarranno in Trentino fino al 19 luglio,giocheranno le prime dueprogrammate per il mese di luglio. Poi dal 23 luglio i partenopei alloggeranno e si alleneranno a Castel di Sangro, in Abruzzo. Fino al 6 agosto, esattamente una settimana prima dell’inizio della Serie A. Primi due test a Dimaro La prima settimana in Trentino servirà a mister Spalletti per farsi un’idea della rosa e per testare la forma fisica dei calciatori. Il 14 luglio ci sarà poi il primo test estivo per il ...