Ucraina, i soldati di Kiev attaccano con i droni la città di Energodar, occupata dai russi (Di martedì 12 luglio 2022) La russia avanza nel Donbass ma l' Ucrain a reagisce. Le forze armate ucraine hanno attaccato l'edificio dei Servizi di sicurezza nella città di Energodar , occupata dai russi. Lo riporta il sito di ... Leggi su globalist (Di martedì 12 luglio 2022) Laa avanza nel Donbass ma l' Ucrain a reagisce. Le forze armate ucraine hanno attaccato l'edificio dei Servizi di sicurezza nelladidai. Lo riporta il sito di ...

