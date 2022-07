Tuttosport – “Di Maria? Che fuoriclasse, non vedo l’ora” (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 19:34:00 Flash news da Tuttosport: «Di Maria lo conosciamo tutti, sappiamo di che giocatore si tratta: un grandissimo campione, con una grandissima carriera. Ha fatto gol, assist… Sono entusiasta di lavorare con lui e di mettermi con lui a disposizione della squadra. Voglio fare meglio dell’anno scorso». Dusan Vlahovic scandisce il concetto forte e chiaro. Lo sentono pure dall’altra parte dell’Oceano (nel senso che lo dice durante una conferenza stampa con giornalisti americani, in vista del tour estivo). E ancora: «Con l’arrivo di Di Maria e Pogba cambierà qualcosa tatticamente, certo. Anche se non so cosa. Mi metto a disposizione del mister, qualunque sarà il modulo. Voglio imparare, avere pazienza, lavorare e so che arriveranno tutti gli obiettivi che ho in testa… Lo scorso anno sono arrivato a gennaio alla Juve, a ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 19:34:00 Flash news da: «Dilo conosciamo tutti, sappiamo di che giocatore si tratta: un grandissimo campione, con una grandissima carriera. Ha fatto gol, assist… Sono entusiasta di lavorare con lui e di mettermi con lui a disposizione della squadra. Voglio fare meglio dell’anno scorso». Dusan Vlahovic scandisce il concetto forte e chiaro. Lo sentono pure dall’altra parte dell’Oceano (nel senso che lo dice durante una conferenza stampa con giornalisti americani, in vista del tour estivo). E ancora: «Con l’arrivo di Die Pogba cambierà qualcosa tatticamente, certo. Anche se non so cosa. Mi metto a disposizione del mister, qualunque sarà il modulo. Voglio imparare, avere pazienza, lavorare e so che arriveranno tutti gli obiettivi che ho in testa… Lo scorso anno sono arrivato a gennaio alla Juve, a ...

