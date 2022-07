Spezia, Manaj ha firmato un triennale con il Watford (Di martedì 12 luglio 2022) Rey Manaj è un nuovo acquisto del Watford. Ad annunciarlo lo stesso club inglese, il quale rende noto che l’attaccante albanese ha firmato un contratto triennale per una cifra non rivelata. “Manaj, 25enne, arriva dopo diverse esperienze in Italia e in Spagna, inclusa la massima serie italiana, dove ha giocato quasi 50 volte per squadre del calibro di Inter, Spezia e Pescara – si legge nella nota ufficiale – L’attaccante ha collezionato 30 presenze con la Nazionale dell’Albania, con esperienze nelle qualificazioni per i Mondiali, agli Europei e nella UEFA Nations League”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Reyè un nuovo acquisto del. Ad annunciarlo lo stesso club inglese, il quale rende noto che l’attaccante albanese haun contrattoper una cifra non rivelata. “, 25enne, arriva dopo diverse esperienze in Italia e in Spagna, inclusa la massima serie italiana, dove ha giocato quasi 50 volte per squadre del calibro di Inter,e Pescara – si legge nella nota ufficiale – L’attaccante ha collezionato 30 presenze con la Nazionale dell’Albania, con esperienze nelle qualificazioni per i Mondiali, agli Europei e nella UEFA Nations League”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Spezia, #Manaj ha firmato un triennale con il #Watford - Fantacalcio : Calciomercato Spezia, sfuma il riscatto di Manaj: va al Watford - Spezia_1906 : ??#Manaj, non riscattato dallo #Spezia ? ???a un passo il trasferimento al @WatfordFC ?????????????? ???@FCBarcelona lo cede… - tcm24com : Esclusiva: Manaj in Inghilterra, firmerà per il Watford #Manaj #Watford #Spezia #Barcellona -