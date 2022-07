Separazione Totti-Blasi | ora che succede? Le valigie le fa il Capitano | ma c' è da dividere un impero

(Di martedì 12 luglio 2022) Ora che l'addio è diventato ufficiale, Francesco sta cercando una nuova casa: Ilary resterà con i figli nella villa dell'Eur con piscina e campo di calcio. Intanto tutti si chiedono: cosa sarà dell’milionario degli ex coniugi, tra società in comune, immobili e beni?

Latra Francescoe Ilary Blasi è ufficiale: ad allontanare definitivamente i due ci sarebbe anche una terza figura che sarebbe vicina all'ex capitano della ...LADI FRANCESCOE ILARY BLASI Lei avrebbe avuto un flirt, lui si sarebbe innamorato di un'altra Francescoe Ilary Blasi si lasciano. Una storia lunga 20 anni e tre figli...Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia più famosa di Roma (e non ... il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno ...