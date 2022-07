Roma, c'è anche il Lione su Kluivert (Di martedì 12 luglio 2022) Tanti club su Justin Kluivert il cui futuro sarà al 100% lontano dalla Roma. In queste ore diverse squadre si stanno affacciando sull’esterno.... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Tanti club su Justinil cui futuro sarà al 100% lontano dalla. In queste ore diverse squadre si stanno affacciando sull’esterno....

Pubblicità

Ettore_Rosato : Sostegno al governo Draghi, Ucraina,lavoro,energia, futuro.Tante cose su cui lavorare e confrontarci. Sabato pross… - fattoquotidiano : Ennesimo mega-rogo con nube tossica a #Roma, stavolta tra gli sfasciacarrozze di Centocelle. La #Raggi aveva inizia… - DiMarzio : ??? #Monza, domani incontro con la #Roma per #Villar. Nelle prossime ore anche una proposta per #Petagna, per la dif… - stepello1947 : RT @Cambiacasacca: Ragazzi, anche voi però mettere roma che c'è da 2000 anni nelle mani del pd. Monte paschi c'era dal 1400. - sportli26181512 : Roma, c'è anche il Lione su Kluivert: Tanti club su Justin Kluivert il cui futuro sarà al 100% lontano dalla Roma.… -