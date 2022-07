Pubblicità

qn_lanazione : Versilia: ristoranti, crociata contro chi fissa e non si presenta a tavola. 'Danni colossali' -

LA NAZIONE

E' il no show, in italiano bidone, il fenomeno che dilaga neidella Versilia . E non soolo in quelli stellati. In alta stagione, mangiando pesce, è facile con una normale cena superare 80 ...... costruendo hotel e. Si è passati dall'avere 3.000 ettari coltivati a poco più di 350. È ... Di questa grandesi è occupato insieme a sua figlia Silvia, che ne ha raccolto l'eredità. ... Ristoranti, crociata contro chi fissa e non si presenta a tavola. "Danni colossali" Versilia, 12 luglio 2022 - Prenotazione fatta, ma poi nessun cliente al tavolo. E’ il no show, in italiano bidone, il fenomeno che dilaga nei ristoranti della Versilia. E non soolo in quelli stellati.