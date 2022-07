«Quanto amore, quanta pazienza» (Di martedì 12 luglio 2022) Per Benedetta Parodi e Fabio Caressa il tempo sembra essersi fermato a 23 anni fa, a quell’11 luglio 1999, giorno in cui convolavano a nozze. Dopo tre figli e tanti anni passati l’uno accanto all’altra, sono ancora innamoratissimi. Come testimonia l’ultimo post Instagram di Benedetta. Benedetta Parodi story guarda le foto Leggi anche › Benedetta Parodi: «Metto la famiglia in ogni ricetta» Benedetta Parodi e Fabio Caressa: amore e pazienza Al mare, sorridenti e ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 luglio 2022) Per Benedetta Parodi e Fabio Caressa il tempo sembra essersi fermato a 23 anni fa, a quell’11 luglio 1999, giorno in cui convolavano a nozze. Dopo tre figli e tanti anni passati l’uno accanto all’altra, sono ancora innamoratissimi. Come testimonia l’ultimo post Instagram di Benedetta. Benedetta Parodi story guarda le foto Leggi anche › Benedetta Parodi: «Metto la famiglia in ogni ricetta» Benedetta Parodi e Fabio Caressa:Al mare, sorridenti e ...

