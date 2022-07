Pippo Franco ricoverato d’urgenza al Gemelli: “Ha avuto un’ischemia” (Di martedì 12 luglio 2022) Paura per Pippo Franco che poche ore fa è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma. Stando alle prime informazioni, l’attore di 81 anni avrebbe avuto un attacco ischemico transitorio che stanno cercando di risolvere anche in questo momento. Fortunatamente però, le sue condizioni di salute non sono preoccupanti. Pippo Franco, il malore Sono stati attimi di tensione sia per l’attore comico che per la sua famiglia. Al momento, le notizie sembrano essere positive e nessun allarmismo. Il comico si è dimostrato forte non solo sul palco, ma anche nella vita vera. Chi è Pippo Franco Ha iniziato a lavorare con la storica compagnia di varietà Il Bagaglino. Da quel momento tutti hanno iniziato ad apprezzare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 luglio 2022) Paura perche poche ore fa è statoall’ospedaledi Roma. Stando alle prime informazioni, l’attore di 81 anni avrebbeun attacco ischemico transitorio che stanno cercando di risolvere anche in questo momento. Fortunatamente però, le sue condizioni di salute non sono preoccupanti., il malore Sono stati attimi di tensione sia per l’attore comico che per la sua famiglia. Al momento, le notizie sembrano essere positive e nessun allarmismo. Il comico si è dimostrato forte non solo sul palco, ma anche nella vita vera. Chi èHa iniziato a lavorare con la storica compagnia di varietà Il Bagaglino. Da quel momento tutti hanno iniziato ad apprezzare la ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - repubblica : Pippo Franco ricoverato al Gemelli: è in gravi condizioni - MediasetTgcom24 : Paura per Pippo Franco, ricoverato d'urgenza al Gemelli di Roma #pippofranco - MrESTINZIONE : #pippofranco Gente normale: Pippo Franco siamo tutti con te Minorati mentali: ha stato il vaccino!!1! - mauro_berton : @fanpage Ma pochi sanno che in realtà il vero Pippo Franco è morto tanti anni fa e questo è solo il sosia. Se non c… -