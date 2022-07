Paolini-Garcia in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Losanna 2022

(Di martedì 12 luglio 2022) Jasmineaffronterà Carolinenel primo turno del torneo Wta 250 di(terra). Sarà un match complicatissimo per l’azzurra contro un’avversaria decisamente in fiducia. La francese, infatti, è reduce dal titolo ottenuto a Bad Homburg ma soprattutto dagli ottavi di finale di Wimbledon, dove si è arresa alla ceca Marie Bouzkova.arriva invece da quattro eliminazioni consecutive all’esordio a livello di circuito maggiore. A Londra, però, si sono visti segnali di ripresa di fronte a Petra Kvitova, contro cui si è arresa solamente dopo tre set. Con la transalpina c’è solamente un precedente. Si parla del primo turno agli US Open di due anni fa. In quell’occasioneriuscì a prevalere in due set abbastanza agevoli. Non a caso...

Pubblicità

LuuchoooW : RT @EsyoPronos: WTA Lausanne???? ??Garcia????-Paolini???? ????Garcia gagnante ??1,55 ??13h30 #TeamParieur - EsyoPronos : WTA Lausanne???? ??Garcia????-Paolini???? ????Garcia gagnante ??1,55 ??13h30 #TeamParieur -

SPORTFACE.IT

CENTRE COURT Ore 12:00 - Mladenovic vs Bucsa A seguire:vs (6)A seguire: (1) Collins vs Waltert A seguire: (2) Bencic vs Parry COURT 1 Ore 11:00 - (3) Begu vs Korpatsch A seguire: (8)...Anastasia Potapova (RUS) Jasmine(ITA) c. (6) Caroline) QUALIFICAZIONI Primo turno Giulia Gatto - Monticone (ITA) c. (3) Anna Blinkova (RUS) TABELLONE 11 luglio 2022 LIVE - Paolini-Garcia, primo turno Wta Losanna 2022: RISULTATO in DIRETTA A che ora e come seguire la sfida tra Jasmine Paolini e la francese Garcia, incontro di primo turno del torneo Wta 250 di Losanna 2022.Il live e la diretta testuale di Paolini-Garcia, incontro valevole per il primo turno del torneo Wta 250 di Losanna 2022 sul Centre Court.