Lutto nel calcio, morto Bruno Visentin: il cordoglio del Cagliari (Di martedì 12 luglio 2022) Il calcio italiano è in Lutto e piange la scomparsa di Bruno Visentin: il cordoglio da parte del Cagliari Il calcio italiano è in Lutto e piange la scomparsa di Bruno Visentin: il cordoglio da parte del Cagliari. «Il Cagliari calcio piange la scomparsa di Bruno Visentin, protagonista in rossoblù dal ’64 al ’67 con 63 gare e 5 reti, e si stringe con affetto attorno alla sua famiglia». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Ilitaliano è ine piange la scomparsa di: ilda parte delIlitaliano è ine piange la scomparsa di: ilda parte del. «Ilpiange la scomparsa di, protagonista in rossoblù dal ’64 al ’67 con 63 gare e 5 reti, e si stringe con affetto attorno alla sua famiglia». L'articolo proviene daNews 24.

