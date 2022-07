L' Ue approva un miliardo di aiuti per Kiev | l' oligarca Deripaska critica la guerra di Putin

(Di martedì 12 luglio 2022) Mentre l'Italia tiene ancora una posizione interlocutoria, per problemi in maggioranza, sull'invio di nuove armi all'Ucraina, il Consiglio Ue, riunito nel formato Ecofin a Bruxelles, hato l'...

per problemi in maggioranza, sull'invio di nuove armi all'Ucraina, il Consiglio Ue, riunito nel formato Ecofin a Bruxelles, ha approvato l'erogazione di 1 miliardo di euro di aiuti finanziari verso l'Ucraina. 'L'Ue sta rafforzando il suo sostegno finanziario all'Ucraina: i ministri hanno appena approvato un miliardo di prestito. Ciò fa parte del nuovo eccezionale pacchetto di assistenza macrofinanziaria.