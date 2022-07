La primissima immagine del telescopio James Webb è già storia

(Di martedì 12 luglio 2022) Sta facendo il giro del mondo lafoto ufficiale delSpaziale. L’onore di mostrarla a tutti in anteprima è spettato al presidente Joe Biden durante un evento alla Casa Bianca. Ilda 10 miliardi di dollari nasce per osservare molto più lontano nello spazio rispetto a qualsiasi altrocostruito finora. Dovrebbe essere in grado di catturare immagini dai confini più remoti dell’universo, consentendo di immortalare eventi accaduti miliardi di anni fa subito dopo il Big Bang. Quella che al momento viene diffusa ovunque è solamente un’anteprima delle prime immagini che verranno invece rivelate dalla NASA, dalla CSA e dalla ESA il 12 luglio a partire dalle ore 16.30. Le tre agenzie spaziali hanno, infatti, progettato, costruito e lanciato il ...

Pubblicità

GioMatLTER : RT @marinavitullo1: È la prima immagine del nuovo telescopio spaziale James Webb. La foto ritrae l'ammasso di galassie SMACS 0723. Per sape… - AleSiryus : RT @Focus_it: Questa è una foto storica. È la prima immagine del nuovo telescopio spaziale James Webb. La foto ritrae l'ammasso di galassi… - marinavitullo1 : È la prima immagine del nuovo telescopio spaziale James Webb. La foto ritrae l'ammasso di galassie SMACS 0723. Per… - Sara_DiTe : RT @Focus_it: Questa è una foto storica. È la prima immagine del nuovo telescopio spaziale James Webb. La foto ritrae l'ammasso di galassi… - stesco74 : RT @Focus_it: Questa è una foto storica. È la prima immagine del nuovo telescopio spaziale James Webb. La foto ritrae l'ammasso di galassi… -

È il soggetto dellafoto, svelata in anteprima l'11 luglio dal Presidente Biden in persona. Il primo "campo profondo" di Webb ("Webb's First Deep Field") - un'a lunga esposizione, ...Telescopio James Webb , oggi pomeriggio verranno diffuse le prime foto . Intanto, però, c'è stata lascattata dal più grande telescopio spaziale mai costruito, progettato dalla Nasa, dall'Esa e dalla Csa, l'agenzia spaziale canadese. Telescopio James Webb A diffonderla in ...I 314 migranti salvati nei giorni scorsi dalla Geo Barents sbarcheranno in Puglia: dopo la notizia è partito un momento di festa sulla nave.Netflix ha presentato il primo trailer del suo prossimo film horror (in uscita ad agosto). Sarà una commedia d'azione con molti succhiasangue ...