Gas | la supercazzola di Cingolani | “Riduzione forniture ci tocca marginalmente”

Roma, 12 lug – Il gas sarà razionato, ma per Roberto Cingolani sarà tutto normale. Per meglio dire, "molto marginale", come riportato da Agenzia Nova. Gas, per Cingolani riduzioni che colpiranno "molto marginalmente" Bisognerebbe stabilire cosa vuol dire "molto marginalmente". Perché se sulla crisi del gas il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani utilizza queste parole, allora c'è qualcosa che non va. Ospite a The Breakfast Club, su Radio Capital, Cingolani ha affermato che "noi ogni giorno prendiamo circa 30 milioni di metri cubi di gas dalla Russia, quindi il taglio annunciato ieri equivale a dieci milioni di metri cubi". Poi ha aggiunto: "Ogni giorno dobbiamo acquistare fino a cento milioni di metri cubi, quindi si tratta di una quantità piccola rispetto ai nostri ...

