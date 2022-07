Gas | Cingolani “Nessuna misura draconiana per l’inverno”

(Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ci toccano marginalmente le riduzioni nelle forniture di gas russo. Noi ogni giorno prendiamo circa 30 milioni di metri cubi di gas dalla Russia, quindi il taglio annunciato ieri equivale a 10 milioni di metri cubi. Noi ogni giorno dobbiamo acquistare fino a 100 milioni di metri cubi, una quantità che verrà ricompensata con altre fonti che sono state trovate negli scorsi mesi. La situazione è sotto controllo”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital.“Gli stoccaggi, cioè le riserve che stiamo accumulando, sono arrivati al 64%, entro fine anno dobbiamo arrivare al 90% e questo è necessario per affrontareche è il periodo di massimo consumo. La situazione è instabile, c’è una guerra alle porte. Però abbiamo messo in campo un programma di differenziazione ...

... risparmieremmo 1,5 " 2 miliardi di metri cubi diall'anno ", ha spiegato lo stesso ministro per la transizione ecologica, Roberto. Tutto molto chiaro, se non fosse che al momento non ...Il ministroannuncia a breve una campagna per sollecitare la riduzione del consumo di ... Il prezzo delscende intanto a 175 euro a megawattora. Ucraina, morti e feriti in bombardamento in ...