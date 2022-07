Era notte da un pezzo: un piano per vivere davvero (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug – Lamberto Amadei sforna nel buen retiro il suo primo romanzo (Era notte da un pezzo, Eclettica Edizioni) dotato di una prosa fresca, leggera, capace di offrire in forma godibile e godereccia gli intricati pensieri al limite dell’ineffabilità di tre giovani studenti diciottenni. Alex, Enrico e Andrea condividono un’amicizia fraterna, trascorrono il periodo dell’adolescenza tra idealità alte e atroci tormenti, si abbuffano politicamente di sogni e letture, ma si scontrano quotidianamente con le ingiustizie del reale e del concreto, si percepiscono come alterità sulla terra che umilmente calpestano, ma dopotutto occupano gli stessi spazi dei loro coetanei e del loro tempo. Si avverte nei cuori dilaniati dei tre amici la volontà di aggrapparsi ad un qualcuno più che ad un qualcosa in grado di incanalare e incidere davvero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug – Lamberto Amadei sforna nel buen retiro il suo primo romanzo (Erada un, Eclettica Edizioni) dotato di una prosa fresca, leggera, capace di offrire in forma godibile e godereccia gli intricati pensieri al limite dell’ineffabilità di tre giovani studenti diciottenni. Alex, Enrico e Andrea condividono un’amicizia fraterna, trascorrono il periodo dell’adolescenza tra idealità alte e atroci tormenti, si abbuffano politicamente di sogni e letture, ma si scontrano quotidianamente con le ingiustizie del reale e del concreto, si percepiscono come alterità sulla terra che umilmente calpestano, ma dopotutto occupano gli stessi spazi dei loro coetanei e del loro tempo. Si avverte nei cuori dilaniati dei tre amici la volontà di aggrapparsi ad un qualcuno più che ad un qualcosa in grado di incanalare e incidere...

