(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Pd eentrambi al 23%, è un. Questi in sintesi i dati dell’ultima mediaelaborata da Termometro Politico, relativi alla settimana dal 3 al 9 luglio mettendo a confronto le rilevazioni di quattro istituti: Swg, Tp, Tecné, Euromedia. Le intenzioni di voto della scorsa settimana mostrano come l’elettorato si stia concentrando sempre più sui primi due partiti, ovvero Pd e. Entrambi hanno toccato, per la prima volta insieme, il 23%, considerando Articolo 1 parte del Pd. I rispettivi alleati, la Lega e il Movimento 5 Stelle, rimangono deboli, vicino al proprio minimo, ma non registrano ulteriori cali, e sono ora rispettivamente al 14,9% e all’11,1%. Piuttosto stabile ...

Pubblicità

Mary35999509 : RT @djubor: Visto che bisogna cambiare la legge elettorale, propongo puro maggioritario! L'unico modo per sapere, il giorno dopo, chi è il… - ledicoladelsud : Elezioni, Pd e Fratelli d’Italia testa a testa nei sondaggi - fisco24_info : Elezioni, Pd e Fratelli d’Italia testa a testa nei sondaggi: (Adnkronos) - Entrambi al 23% secondo i dati dell'ulti… - italiaserait : Elezioni, Pd e Fratelli d’Italia testa a testa nei sondaggi - LocalPage3 : Elezioni, Pd e Fratelli d’Italia testa a testa nei sondaggi -

... Tommaso Giardino e Laura Tavelli did'Italia, tutti con certificato medico) e dell'uscita ... Ad oggi, mai successo, passato un mese dallesono stati nominati solo Stefano Medioli, ...... leader della Lega, un po' governa e un po' lotta e Giorgia Meloni, presidentessa did'... Dove vola Meloni: il dato a sorpresa Nomine che spetterebbero al vincitore dellepolitiche ...(Adnkronos) – Pd e Fratelli d’Italia entrambi al 23%, è un testa a testa. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico, relativi alla settimana dal 3 al 9 lugli ...Nel sondaggio politico di Swg per il Tg La7 c’è sempre Fratelli d’Italia in testa nelle intenzioni di voto, seppure in calo ...