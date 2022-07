Depistaggio Borsellino | i giudici in camera di consiglio | attesa in serata la sentenza sui tre poliziotti imputati

(Di martedì 12 luglio 2022) Perché sono state depistate le indagini sulla strage di via d’Amelio? Solo perché Vincenzo Scarantino ha deciso di sua spontenea volontà di autoaccusarsi dell’omicidio di Paoloe di cinque uomini della scorta? O perché, come sostiene la procura di Caltanissetta, è stato creato “ungigantesco” e “inaudito” che “ha coperto alleanze mafiose di alto livello“? Saranno oggi idel Tribunale di Caltanissetta a decidere se i tre, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, hanno davvero indotto il falso pentito a mettere a verbale bugie e ad accusare ingiustamente degli innocenti, che poi furono condannati all’ergastolo per la strage. La corte, presieduta da Francesco D’Arrigo, si è ritirata indialle 10:45. ...

... che nel processoquater scrive: "La strage di via d'Amelio rappresenta indubbiamente un ... Sul "più grandedella storia giudiziaria italiana". In attesa di capire quanto accadde ...Sono appena arrivati in aula, al Tribunale di Caltanissetta, Manfredi e Lucia, per assistere alla sentenza del processo sulche sarà emessa entro questa sera. Assente Fiammetta, la figlia minore, che è fuori Palermo. Lucia è venuta accompagnata dal marito, l'avvocato Fabio Trizzino, che ...Ascolta il podcast del Fatto di domani DRAGHI VEDE I SINDACATI E PROMETTE RIFORME: MISTERO SU CIFRE E TEMPI. Il presidente del Consiglio ha incontrato stamattina i leader dei sindacati confederali: La ...Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Un’agenda rossa scomparsa. Misteri non ancora svelati e mandanti esterni ancora senza volto. La Strage di Via D’Amelio non è affatto un ...