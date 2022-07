Camper, Roberta Morise rompe il silenzio sul collega Tinto: "Vi dico io chi è davvero" (Di martedì 12 luglio 2022) Roberta Morise in una bella intervista a Radiocorriere Tv, ha raccontato la natura del suo rapporto con il suo collega Tinto, con il quale co-conduce il programma televisivo Camper, che va in onda ogni giorno, nella fascia della tarda mattinata, su Rai 1. Un programma pensato apposta per la pausa estiva e che serve a portare un po' di relax e spensieratezza in famiglia. Ma come sono davvero i rapporti tra Roberta Morise e Tinto? Scopriamolo insieme. Roberta Morise non ha bisogno di presentazioni. La donna, reduce dall'esperienza de L'Isola dei Famosi, è conosciuta anche per essere stata la compagna di Carlo Conti. La donna, dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, quando ha partecipato al concorso ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 12 luglio 2022)in una bella intervista a Radiocorriere Tv, ha raccontato la natura del suo rapporto con il suo, con il quale co-conduce il programma televisivo, che va in onda ogni giorno, nella fascia della tarda mattinata, su Rai 1. Un programma pensato apposta per la pausa estiva e che serve a portare un po' di relax e spensieratezza in famiglia. Ma come sonoi rapporti tra? Scopriamolo insieme.non ha bisogno di presentazioni. La donna, reduce dall'esperienza de L'Isola dei Famosi, è conosciuta anche per essere stata la compagna di Carlo Conti. La donna, dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, quando ha partecipato al concorso ...

Pubblicità

MontiFrancy82 : Il viaggio del #camper di Rai 1, guidato da @tinto1976 e @robertamorise1 dall’11 luglio prosegue in Puglia - SMSNEWSOFFICIAL : Il viaggio del #camper di Rai 1, guidato da @tinto1976 e @robertamorise1 dall’11 luglio prosegue in Puglia - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Il viaggio di Camper continua in Puglia – Con Tinto e Roberta Morise - UnDueTreBlog : Camper - Settimana del 11/07/2022 al 15/07/2022 - Con Roberta Morise e Tinto su Rai 1. - SMSNEWSOFFICIAL : Il viaggio del Camper di Rai 1, guidato da Tinto e Roberta Morise, dall’11 luglio prosegue in Puglia -