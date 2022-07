Calciomercato Milan – Caldara allo Spezia, il retroscena sull’ingaggio (Di martedì 12 luglio 2022) Mattia Caldara lascerà il Milan in questo Calciomercato estivo per approdare nella fila dello Spezia di mister Luca Gotti. Il punto su di lui Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 luglio 2022) Mattialascerà ilin questoestivo per approdare nella fila dellodi mister Luca Gotti. Il punto su di lui

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Castillejo al Valencia. Lo spagnolo ha già salutato i compagni: partirà in gior… - DiMarzio : .@acmilan, cresce la fiducia per #DeKeteleare: i dettagli dell'operazione - lucabianchin7 : #Tsadjout sarà un giocatore della #Cremonese: vicinissimo l’accordo col #Milan. Trasferimento a titolo definitivo,… - SamueleAM22 : Bellissimo libro sul calciomercato del Milan, consiglio a tutti - MilanSpazio : Calciomercato Milan, stallo con ilChelsea per Ziyech: il motivo -