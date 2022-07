ATP Bastad 2022: Thiem torna al successo nel circuito maggiore, Huesler sorprende Rune (Di martedì 12 luglio 2022) Si chiude il primo turno del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. Ad ora è una giornata poco fortunata per l’Italia, dopo il ko di Lorenzo Sonego con Aslan Karatsev, ma fra poco sarà il turno di Fabio Fognini, ripescato come lucky loser e che debutterà con l’argentino Sebastian Baez. Spicca il ritorno al successo di Dominic Thiem in un tabellone del circuito maggiore: l’austriaco, vincitore dell’US Open 2020, si è imposto in una sfida molto combattuta sul finlandese Emil Ruusuvuori. L’austriaco torna così ad alzare le braccia in un match ATP, ma si era già sbloccato la scorsa settimana nel Challenger di Salisburgo superando il connazionale Filip Misolic. Bentornato Dominic! Marc-Andrea Huesler continua a mietere vittime: dopo il pesante ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Si chiude il primo turno del torneo ATP 250 di, in Svezia. Ad ora è una giornata poco fortunata per l’Italia, dopo il ko di Lorenzo Sonego con Aslan Karatsev, ma fra poco sarà il turno di Fabio Fognini, ripescato come lucky loser e che debutterà con l’argentino Sebastian Baez. Spicca il ritorno aldi Dominicin un tabellone del: l’austriaco, vincitore dell’US Open 2020, si è imposto in una sfida molto combattuta sul finlandese Emil Ruusuvuori. L’austriacocosì ad alzare le braccia in un match ATP, ma si era già sbloccato la scorsa settimana nel Challenger di Salisburgo superando il connazionale Filip Misolic. Bento Dominic! Marc-Andreacontinua a mietere vittime: dopo il pesante ...

Pubblicità

OA_Sport : In attesa di Fabio Fognini, i risultati del torneo di Bastad: torna a vincere Dominic Thiem - NoPriznerz : RT @Senseisports1: #FreePick ????? #SenseiSam ???? #ATP #Bastad Coria, Federico ??? Delbonis, Federico ???????????????? ??Over 21.5 ?? ???????????????? @fede… - RGBETSLA : RT @Senseisports1: #FreePick ????? #SenseiSam ???? #ATP #Bastad Coria, Federico ??? Delbonis, Federico ???????????????? ??Over 21.5 ?? ???????????????? @fede… - Senseisports1 : #FreePick ????? #SenseiSam ???? #ATP #Bastad Coria, Federico ??? Delbonis, Federico ???????????????? ??Over 21.5 ?? ????????????????… - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: ATP Bastad: Thiem ritrova la vittoria, tutto liscio per Davidovich e Cerundolo -