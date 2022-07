Athletico Paranaense vs Bahia | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 12 luglio 2022) L’passerà ai quarti di finale della Copa do Brasil per la seconda stagione consecutiva se riuscirà a evitare la sconfitta contro ilmercoledi 13 luglio all’Arena da Baixada. I secondi classificati della scorsa stagione hanno risposto rapidamente a una battuta d’arresto iniziale nella gara di apertura, ottenendo una vittoria per 2-1 nella prima sconfitta per Tricolor alla competizione del 2022. Il calcio di inizio divsè previsto alle 1:30 ora italiana Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Una campagna che a tratti sembra destinata a un grande successo in casa del ...