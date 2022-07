Amazon Prime Day: Nvidia protagonista grazie ad incredibili offerte! (Di martedì 12 luglio 2022) Nvidia, annuncia oggi offerte senza pari in occasione dell’Amazon Prime Day. Il 12 e il 13 luglio sarà possibile acquistare Nvidia Shield TV, laptop e schede grafiche a prezzi vantaggiosi Diversi i prodotti che Nvidia ha messo a disposizione ai suoi clienti, tra cui spiccano i performanti laptop ASUS TUF Dash F15 con scheda grafica GeForce RTX 3050 a €799.00 e ACER Predator Triton 300 con GeForce RTX 3060 a €1,099.00 SHIELD TV e SHIELD TV Pro saranno entrambi disponibili a prezzi promozionali solo su Amazon. L’arrivo di queste offerte rappresenta una grande opportunità per tutti gli utenti di poter acquistare Shield TV, il dispositivo Android TV più avanzato sul mercato, in grado di offrire la maggior parte dei contenuti 4K (inclusi Dolby Vision HDR, Dolby Atmos e Dolby Digital ... Leggi su tuttotek (Di martedì 12 luglio 2022), annuncia oggi offerte senza pari in occasione dell’Day. Il 12 e il 13 luglio sarà possibile acquistareShield TV, laptop e schede grafiche a prezzi vantaggiosi Diversi i prodotti cheha messo a disposizione ai suoi clienti, tra cui spiccano i performanti laptop ASUS TUF Dash F15 con scheda grafica GeForce RTX 3050 a €799.00 e ACER Predator Triton 300 con GeForce RTX 3060 a €1,099.00 SHIELD TV e SHIELD TV Pro saranno entrambi disponibili a prezzi promozionali solo su. L’arrivo di queste offerte rappresenta una grande opportunità per tutti gli utenti di poter acquistare Shield TV, il dispositivo Android TV più avanzato sul mercato, in grado di offrire la maggior parte dei contenuti 4K (inclusi Dolby Vision HDR, Dolby Atmos e Dolby Digital ...

