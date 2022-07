Tour de France 2022, si ritira O’Connor: “L’infortunio è peggiorato” (Di lunedì 11 luglio 2022) Ben O’Connor si è ritirato dall’edizione 2022 del Tour de France. L’australiano della AG2R-Citroen non partirà domani (martedì 12 luglio) da Morzine: “Ho combattuto L’infortunio e il dolore per giorni, ma ieri (domenica, ndr) è peggiorato. Ho compensato da un lato e, di conseguenza, ho pedalato quasi solo con una gamba. Il dolore non mi permette di continuare”. La formazione Francese continuerà a concentrarsi sulla classifica generale con Aurelien Paret-Peintre, 13° a 3’30 dalla maglia gialla Pogacar. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Bensi èto dall’edizionedelde. L’australiano della AG2R-Citroen non partirà domani (martedì 12 luglio) da Morzine: “Ho combattutoe il dolore per giorni, ma ieri (domenica, ndr) è. Ho compensato da un lato e, di conseguenza, ho pedalato quasi solo con una gamba. Il dolore non mi permette di continuare”. La formazionese continuerà a concentrarsi sulla classifica generale con Aurelien Paret-Peintre, 13° a 3’30 dalla maglia gialla Pogacar. SportFace.

