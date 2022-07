(Di lunedì 11 luglio 2022) La Procura di Bolzano ha depositato la richiesta diper Stefan, il 29enne di Chienes indagato per omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi e guida in stato di ...

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020, a, il giovane automobilista altoatesino si trovava al volante della sua Audi Tt, con un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito, quando ...Sale a sette il bilancio delladi, quando sabato notte un'automobile ha investito una comitiva di giovani turisti tedeschi davanti al loro albergo a, in Alto Adige. È deceduta alla clinica universitaria di ... Strage di Lutago, chiesto rinvio a giudizio per Lechner (ANSA) - BOLZANO, 11 LUG - La Procura di Bolzano ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Stefan Lechner, il 29enne di Chienes ...