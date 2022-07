Paolo Belli | il doloroso addio è devastante | per il conduttore è un colpo al cuore

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il noto volto televisivo ha dato l’ad una delle persone più importanti della sua vita. Il dolore da lui provato è indescrivibile Prima di sfondare sul piccolo schermo,ha intrapreso la sua carriera nel mondo della musica. Nella prima metà degli anni ottanta ha fondato un gruppo musicale chiamato “Ladri di biciclette” fino a quando, nel 1991, ha deciso di abbandonare per provare la strada da solista. Prima di lasciare la band però,ha vinto due edizioni consecutive del Festivalbar, per la precisione quella del 1989 e quella del 1990.(Websource)Nel corso della sua brillante carriera ha partecipato anche al Festival di Sanremo in ben tre occasioni distinte. L’ultima in ordine cronologico risale al 2009, quando ha fatto parte della gara della ...