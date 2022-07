Montepremi Isola dei Famosi, quanto è rimasto a Nicolas al netto di tasse e beneficienza (Di lunedì 11 luglio 2022) A fronte della fama e soprattutto degli sponsor milionari che ci sono dietro un reality show come l’Isola dei Famosi, il Montepremi vinto da Nicolas Vaporidis è tutto sommato molto modesto: “solo” 100mila euro, di cui però solo una parte andranno all’attore. Non tutti sanno infatti che alle vincite in televisione vanno sottratte le tasse – che possono variare, ma si attestano sul 20% della somma vinta – e che del Montepremi dell’Isola dei Famosi, come anche del GF Vip, una parte va obbligatoriamente in beneficienza a un ente scelto dal vincitore (circa il 20/30%). Insomma, dei soldi vinti all’Isola, a Nicolas Vaporidis non ne rimangono che la metà, che lui ha già fatto sapere investirà nelle sue ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 luglio 2022) A fronte della fama e soprattutto degli sponsor milionari che ci sono dietro un reality show come l’dei, ilvinto daVaporidis è tutto sommato molto modesto: “solo” 100mila euro, di cui però solo una parte andranno all’attore. Non tutti sanno infatti che alle vincite in televisione vanno sottratte le– che possono variare, ma si attestano sul 20% della somma vinta – e che deldell’dei, come anche del GF Vip, una parte va obbligatoriamente ina un ente scelto dal vincitore (circa il 20/30%). Insomma, dei soldi vinti all’, aVaporidis non ne rimangono che la metà, che lui ha già fatto sapere investirà nelle sue ...

