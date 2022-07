Lazio, arriva Romagnoli: ecco quando le visite mediche (Di lunedì 11 luglio 2022) Alessio Romagnoli è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi, infatti, sono in programma per domani mattina alla clinica Paideia di Roma le... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 11 luglio 2022) Alessioè pronto a diventare un nuovo giocatore della. Dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi, infatti, sono in programma per domani mattina alla clinica Paideia di Roma le...

Pubblicità

corradone91 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Lazio, ecco #Romagnoli: domani visite mediche per il difensore che arriva a parametro zero alla corte di #Sarri ??… - CMondavio : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Lazio, ecco #Romagnoli: domani visite mediche per il difensore che arriva a parametro zero alla corte di #Sarri ??… - FrabCrow : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Lazio, ecco #Romagnoli: domani visite mediche per il difensore che arriva a parametro zero alla corte di #Sarri ??… - Yuro_23 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Lazio, ecco #Romagnoli: domani visite mediche per il difensore che arriva a parametro zero alla corte di #Sarri ??… - TuttoMercatoWeb : ?? #Lazio, ecco #Romagnoli: domani visite mediche per il difensore che arriva a parametro zero alla corte di #Sarri… -