Ilary Blasi e Francesco Totti | la separazione è ufficiale | arriva il comunicato

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi stavolta èe sua mogliesono pronti ad annunciare laUna delle coppie più famose ed amate d’Italia è pronta alla. Questo è quanto emerso proprio in queste ore, una notizia che ha sconvolto i milioni di fans dell’ex capitano giallorosso e della nota showgirl italiana. A quanto pare dunque, le voci di corridoio in merito ad una crisi matrimoniale circolate nei mesi passati non erano del tutto infondate.(Websource)Eppure la secca smentita dita tramite una serie di Instagram Stories, ...