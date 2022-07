Gregoraci | l’ammiratore segreto colpisce ancora | il messaggio sui cieli di Trani

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 luglio 2022) Che Elisabettaabbia una pletora di fan pronti a fare di tutto per lei e a mostrarle supporto in ogni momento è una cosa abbastanza nota, che lei stessa ha più volte rimarcato. Ma stavolta a mandarle undi ammirazione, se non proprio una dichiarazione d’amore pare essere stato qualcun altro. La showgirl ha infatti ricevuto un aereo durante le prove di Battiti Live la cui nuova tappa è in programma a. Si tratta di uno di quegli aerei che trasportano messaggi da far leggere non solo alla diretta interessata, ma a chiunque si trovi in zona in quel momento. Un gesto plateale, insomma, e non di poco conto. Cosa diceva ilsull’aereo per ElisabettaA stupire è anche il tipo di missiva ricevuta da Elisabetta, criptica ma inequivocabile ...