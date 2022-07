Furto di gas metano | denunciato un 40enne

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Salza Irpina hannoundel posto, ritenuto responsabile didi gas. Nello specifico, i militari hanno accertato la manomissione del contatore del gasistallato presso l’abitazione del predetto: al fine di eludere il pagamento delle bollette, erano stati rimossi i sigilli apposti dalla società fornitrice a chiusura della valvola. Ultimati gli accertamenti, ilè stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “aggravato”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

