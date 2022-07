Francesco Giorgino fuori dal Tg1

(Di lunedì 11 luglio 2022)Fino a qualche settimana fa era tra i volti di punta del Tg1, alla conduzione dell’edizione delle 20, oltre che vicedirettore. Oradal primo telegiornale Rai diretto da Monica Maggioni. “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettoreandrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale” è la comunicazione ufficiale del Cdr, come riporta il Messaggero. Il giornalista di Andria lascia dunque il tg per approdare alla Direzione editoriale, subentrando a Giuseppina ...

