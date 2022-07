Elisabetta Gregoraci, Battiti Live come il Gf Vip 5: vola un aereo per lei, ecco chi potrebbe essere il mittente (Di lunedì 11 luglio 2022) Grande protagonista del Gf Vip 5, Elisabetta Gregoraci è tornata in tv con lo show musicale estivo Battiti Live. Ieri pomeriggio, mentre si stavano svolgendo le prove dell’ultima tappa del programma, Elisabetta ha ricevuto una sorpresa nei cieli di Trani. come immortalato e condiviso da Radio Norba, un aereo ha sorvolato la Puglia con un messaggio indirizzato proprio alla conduttrice: Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo. #eligreg c’è un aereo per te Succede durante le prove di #BattitiLive #trani #10luglio #radionorba #ElisabettaGregoraci pic.twitter.com/Q1BTYzjIfg — Radio Norba (@radionorba) July 10, 2022 Subito i fan sono andati in delirio, ipotizzando chi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 11 luglio 2022) Grande protagonista del Gf Vip 5,è tornata in tv con lo show musicale estivo. Ieri pomeriggio, mentre si stavano svolgendo le prove dell’ultima tappa del programma,ha ricevuto una sorpresa nei cieli di Trani.immortalato e condiviso da Radio Norba, unha sorto la Puglia con un messaggio indirizzato proprio alla conduttrice: Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo. #eligreg c’è unper te Succede durante le prove di ##trani #10luglio #radionorba #pic.twitter.com/Q1BTYzjIfg — Radio Norba (@radionorba) July 10, 2022 Subito i fan sono andati in delirio, ipotizzando chi ...

