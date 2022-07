Draghi e Mattarella ora aspettano il voto del Senato (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Tre giorni di contatti e segnali di fumo, poi al massimo giovedì sarà il giorno della verità per il futuro del governo Draghi e già da ore è cominciato il sudoku della pre-crisi. Mario Draghi è salito al Quirinale per un lungo colloquio con Sergio Mattarella. Al centro la situazione politica, nessuno scenario preferito, spiegano dal Colle. Ma da quando alle 15,20 di un caldo lunedì pomeriggio i deputati M5s non hanno partecipato al voto finale sul dl Aiuti, nei palazzi delle istituzioni e della politica è scattato l'allarme rosso. Certo, i pentastellati giovedì scorso non avevano fatto mancare i loro sì alla fiducia chiesta dal governo sul provvedimento, ma l'annuncio di una non partecipazione al voto di mercoledì o giovedì al Senato (dove non è possibile distinguere tra fiducia e ... Leggi su agi (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Tre giorni di contatti e segnali di fumo, poi al massimo giovedì sarà il giorno della verità per il futuro del governoe già da ore è cominciato il sudoku della pre-crisi. Marioè salito al Quirinale per un lungo colloquio con Sergio. Al centro la situazione politica, nessuno scenario preferito, spiegano dal Colle. Ma da quando alle 15,20 di un caldo lunedì pomeriggio i deputati M5s non hanno partecipato alfinale sul dl Aiuti, nei palazzi delle istituzioni e della politica è scattato l'allarme rosso. Certo, i pentastellati giovedì scorso non avevano fatto mancare i loro sì alla fiducia chiesta dal governo sul provvedimento, ma l'annuncio di una non partecipazione aldi mercoledì o giovedì al Senato (dove non è possibile distinguere tra fiducia e ...

