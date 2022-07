Covid, Ema e Ue in pressing: fare presto per la quarta dose. Speranza: 'Pronti per il via' (Di lunedì 11 luglio 2022) - quarta dose agli over 60 e alle persone fragili. Il ministro della Saluta: 'Già oggi adegueremo le nostre linee guida e apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta . Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 luglio 2022) -agli over 60 e alle persone fragili. Il ministro della Saluta: 'Già oggi adegueremo le nostre linee guida e apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Non c'è tempo da perdere per i richiami dei vaccini anti Covid a over 60 e fragili'. Lo dice la commissaria Ue all… - AlexBazzaro : Covid, Ema: verso il via libera ai vaccini annuali. Il greenpass per antifluenzale. ?? #circoxovid - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - infoitsalute : Covid, via libera alla quarta dose da Ema ed Ecdc. Chi può fare il secondo richiamo booster e quando - Another_ema : Comunque io sono guarita dal covid appena Paola e Chiara hanno fatto la reunion. Non so se ci rendiamo conto dell'i… -