Covid, Ecdc ed Ema: subito la quarta dose agli over 60 (Di lunedì 11 luglio 2022) “Non c’è tempo da perdere” sulla nuova campagna di vaccinazione contro la nuova ondata di contagi da Covid “per gli over 60 e le persone vulnerabili”. Ad affermarlo è la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, dopo le nuove raccomandazioni di Ecdc ed Ema. Covid, Kyriakides: “Non c’è tempo da perdere. Invito gli Stati membri a lanciare immediatamente un secondo richiamo per over 60 e vulnerabili” “Invito gli Stati membri a lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutte le persone di età superiore ai 60 anni e per tutte le persone vulnerabili, ed esorto tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e farsi vaccinare”, sottolinea Kyriakides, aggiungendo che “è così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili”. Il Centro europeo per la prevenzione e il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) “Non c’è tempo da perdere” sulla nuova campagna di vaccinazione contro la nuova ondata di contagi da“per gli60 e le persone vulnerabili”. Ad affermarlo è la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, dopo le nuove raccomandazioni died Ema., Kyriakides: “Non c’è tempo da perdere. Invito gli Stati membri a lanciare immediatamente un secondo richiamo per60 e vulnerabili” “Invito gli Stati membri a lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutte le persone di età superiore ai 60 anni e per tutte le persone vulnerabili, ed esorto tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e farsi vaccinare”, sottolinea Kyriakides, aggiungendo che “è così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili”. Il Centro europeo per la prevenzione e il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - ECDC_EU : RT @ansaeuropa: L'@ECDC_EU e l'@EMA_News raccomandano la somministrazione del secondo #richiamo del #vaccino anti-#Covid a tutti coloro che… - antoniodiba : Ema ed ECDC aggiornano le raccomandazioni sul vaccino Covid. Propongono la quarta dose per tutti gli over 60 e per… - zav_news : ?? Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (#Ecdc) e l'Agenzia europea per i medicinali (… - ansaeuropa : L'@ECDC_EU e l'@EMA_News raccomandano la somministrazione del secondo #richiamo del #vaccino anti-#Covid a tutti co… -